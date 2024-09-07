Будут ли изымать все копейки из обращения, чтобы заменить их шагами – в Нацбанке ответили

Гражданам не нужно будет специально собирать, сдавать, обменивать одни монеты на другие.

Источник фото: НБУ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае переименования копеек на шаги, расходы НБУ и себестоимость монет останутся без изменений. Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

Нацбанк ежегодно планирует выпуск новых банкнот и монет в замену изношенных. Вопрос лишь в том, чеканить ли в 2025 году снова советские «копейки» или украинские «шаги».

В случае принятия нужных законодательных изменений старые монеты под названием «копейка» не будут изыматься из обращения.

Монеты «шаг» и «копейка» будут одновременно обращаться. Гражданам не нужно будет специально собирать, сдавать, обменивать одни на другие, отметили в НБУ.

Соответственно не будет расходов, связанных с одномоментным изъятием и утилизацией монет номиналом 50 копеек и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену.

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