Проехался по встречной полосе – получил постановление: в Киеве наказали водителя Jeep, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Jeep, который проехался по встречному направлению по улице с односторонним движением, после чего припарковался на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева

Патрульные вынесли на него постановление за нарушение ПДД и провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Ранее в Киеве наказали курьера на велосипеде, который проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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