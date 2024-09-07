Польша имеет право сбивать ракеты рф над Украиной, которые угрожают украинским АЭС — Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если представляют угрозу украинским атомным электростанциям. Об этом он сказал в интервью Radio 4 BBC.
«Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одни из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине оградить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет», — сказал министр.
На уточняющий вопрос журналистки относительно сбивания Польшей боеприпасов на территории Украины, которые не пересекли польскую границу, глава МИД Польши подчеркнул, что речь идет о его личной точке зрения.
«Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принималось», - сказал Сикорский.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у Украины недостаточно систем ПВО, чтобы отразить каждую российскую воздушную атаку.
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