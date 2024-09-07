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Польша имеет право сбивать ракеты рф над Украиной, которые угрожают украинским АЭС — Радослав Сикорский

15:16, 7 сентября 2024
Глава польского МИД Радослав Сикорский считает, что Польша должна помочь Украине оградить ее АЭС от российских ракет.
Польша имеет право сбивать ракеты рф над Украиной, которые угрожают украинским АЭС — Радослав Сикорский
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если представляют угрозу украинским атомным электростанциям. Об этом он сказал в интервью Radio 4 BBC.

«Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одни из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине оградить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет», — сказал министр.

На уточняющий вопрос журналистки относительно сбивания Польшей боеприпасов на территории Украины, которые не пересекли польскую границу, глава МИД Польши подчеркнул, что речь идет о его личной точке зрения.

«Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принималось», - сказал Сикорский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у Украины недостаточно систем ПВО, чтобы отразить каждую российскую воздушную атаку.

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