В Киеве задержали мужчину, который зарезал своего знакомого

Во время совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и нападающим возникла ссора, в ходе которой последний нож принес товарищу смертельное ранение.

В Киеве полицейские задержали и сообщили о подозрении мужчине за убийство знакомого в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Убийство произошло 6 сентября около 22 часов вечера.

Правоохранители обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Предварительно установлено, что вечером компания мужчин распивала на улице алкогольные напитки. В дальнейшем между двумя товарищами возник конфликт, а впоследствии и потасовка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес удар в область груди оппонента. От полученных телесных повреждений местный житель 1982 года скончался на месте.

Злоумышленником оказался житель Киевщины 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла доказательства, указывающие на причастность фигуранта к тяжкому преступлению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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