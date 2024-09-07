Кирилл Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности

Кирилл Буданов выступает за то, чтобы «офизичить» все телеграммы-каналы.

Фото: 24tv.ua

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины. Об этом он сказал во время интервью «Радио Хартия»

«Telegram – это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали», – сказал Буданов.

Он отметил, что Telegram, согласно исследованиям, является главным источником получения информации в обществе и «он обогнал абсолютно все».

«Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно тяжело сделать, но возможно.

Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграммы-каналы.

Если ты хочешь вещать какие-то новости – пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина россии или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», - сказал глава ГУР.

Еще Буданов добавил, что заблокировать Telegram, как это было с соцсетями Одноклассники и Вконтакте, технически тяжелее, но возможно.

При этом Twitter глава ГУР назвал безвредным.

Ранее сообщалось, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции «Слуга народа» Никита Потураев считает, что пора запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов.

Добавим, в Верховной Раде вернулись к обсуждению законопроекта о запрете использования Telegram чиновникам, если тот не предоставит Нацсовету структуру собственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предлагает обязать Telegram по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т. д. Также предлагается запретить государственным органам и должностным лицам пользоваться Telegram, если его структура собственности раскрыта не будет и, соответственно, в Украине ее признают «непрозрачной». Предлагается также в случае неразглашения владельцем Telegram данных о структуре собственности запретить использовать соцсеть банкам для информирования клиентов и т.п.

Напомним, что 28 февраля Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Также он назвал Telegram «каналом ФСБ» и призвал государственные органы пользоваться другими соцсетями, в том числе принадлежащими компании Марка Цукерберга Meta. Напомним, что проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, и соответственно, жалобами, занимаются в частности общественные организации, работающие в Украине.

Также мы писали, что в парламенте 25 марта зарегистрирован законопроект, которым предлагается урегулировать работу Telegram в Украине. Законопроект ранее анонсировал Николай Княжицкий. Он отметил, что «это российская сеть», «именно Telegram стал основной платформой, с которой украинцы узнают новости», это «этакая альтернатива круглосуточному телемарафону», и вообще он имеет «российское происхождение».

«Если власти захотят, они могут попытаться это сделать аналогичным образом, как было сделано с другими российскими сетями типа яндекса с одноклассниками.

По сути, речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram только один из них) примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube», - отметил Княжицкий.

В частности, по его мнению, в Telegram и других платформах соцсетей нужно запретить распространение контента, где «речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорифификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т.д.».

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