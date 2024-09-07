Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці

Кирило Буданов виступає за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали.

Фото: 24tv.ua

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram є загрозою національній безпеці України. Про це він сказав під час інтерв’ю «Радіо Хартія»

«Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили», - сказав Буданов.

Він зазначив, що Telegram, згідно з дослідженнями, є головним джерело отримання інформації у суспільстві і «він обігнав абсолютно усе».

«Я не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це досить важко зробити, але можливо.

Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали.

Якщо ти хочеш віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина рф або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність», - сказав очільник ГУР.

Ще Буданов додав, що заблокувати Telegram, як це було з соцмережами «Однокласники» та «Вконтакте», технічно важче, але можливо.

При цьому Twitter очільник ГУР назвав нешкідливим.

Раніше ми писали, що Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів.

Додамо, у Верховній Раді повернулися до обговорення законопроекту про заборону користування Telegram посадовцям, якщо той не надасть Нацраді структуру власності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом пропонується зобов’язати Telegram на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо. Також пропонується заборонити державним органам і посадовцям користуватися Telegram, якщо його структура власності розкрита не буде і відповідно в Україні її визнають «непрозорою». Пропонується також у разі нерозкриття власником Telegram даних про структуру власності заборонити використовувати соцмережу банкам для інформування клієнтів тощо.

Нагадаємо, що 28 лютого Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Також він назвав Telegram «каналом ФСБ» і закликав державні органи користуватися іншими соцмережами, зокрема тими, які належать компанії Марка Цукерберга Meta. Нагадаємо, що наразі перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, і відповідно, скаргами, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні.

Також ми писали, що в парламенті 25 березня зареєстрували законопроект, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні. Законопроект раніше анонсував Микола Княжицький. Він зазначив, що «це російська мережа», «саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини», це «така собі альтернатива цілодобовому телемарафону», і взагалі він має «російське походження»

«Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу яндекса з однокласніками.

По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них) приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube», - зазначав Княжицький.

Зокрема, на його думку, у Telegram та інших платформах соцмереж треба заборонити поширення контенту, де «йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо».

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