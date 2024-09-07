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У Києві затримали чоловіка, який зарізав свого знайомого

18:49, 7 вересня 2024
Під час спільного розпиття спиртних напоїв між потерпілим та нападником виникла сварка, у ході якої останній ножем спричинив товаришу смертельне поранення.
У Києві затримали чоловіка, який зарізав свого знайомого
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У Києві поліцейські затримали повідомили про підозру чоловіку за вбивство знайомого у Голосіївському районі столиці. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Вбивство сталося 6 вересня близько 22 години вечора.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. Попередньо встановлено, що ввечері компанія чоловіків розпивала на вулиці алкогольні напої. У подальшому між двома товаришами виник конфлікт, а згодом і бійка, у ході якої зловмисник ножем наніс удар в область грудей опоненту. Від отриманих тілесних ушкоджень місцевий мешканець 1982 року народження помер на місці.

Зловмисником виявився мешканець Київщини 1986 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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