Польща має право збивати ракети рф над Україною, які загрожують українським АЕС — Радослав Сікорський

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський вважає, що Польща повинна допомогти Україні захистити її АЕС від російських ракет.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо становлять загрозу для українських атомних електростанцій. Про це він сказав в інтерв'ю Radio 4 ВВС.

«Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет», — сказав міністр.

На уточнююче запитання журналістки, щодо збиття Польщею боєприпасів на території України, які не перетнули польський кордон, глава МЗС Польщі наголосив, що йдеться про його особисту точку зору.

«Це моя особиста точка зору, що юридично у нас було би право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювалося», — сказав Сікорський.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що в України недостатньо систем ППО, щоб відбити кожну російську повітряну атаку.

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