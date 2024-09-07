Проїхався по зустрічній смузі – отримав постанову: у Києві покарали водія Jeep, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Голосіївському районі Києва покарали водія автомобіля Jeep, який проїхався у зустрічному напрямку вулицею з одностороннім рухом, після чого припаркувався на пішохідному переході. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва

Патрульні винесли на нього постанову за порушення ПДР та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Раніше у Києві покарали кур’єра на велосипеді, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

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