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Чи вилучатимуть всі копійки з обігу, щоб замінити їх шагами – у Нацбанку відповіли

19:46, 7 вересня 2024
Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні монети на інші.
Чи вилучатимуть всі копійки з обігу, щоб замінити їх шагами – у Нацбанку відповіли
Джерело фото: НБУ
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі перейменування копійок на шаги витрати НБУ та собівартість монет залишаться без змін. На цьому наголосив директор Департаменту грошового обіг НБУ Олег Прохода.

Нацбанк щороку планує випуск нових банкнот і монет на заміну зношених. Питання лише в тому, чи карбувати у 2025 році знову радянські «копійки» чи українські «шаги».

У разі ухвалення потрібних законодавчих змін старі монети з назвою «копійка» не вилучатимуться з обігу.

Монети «шаг» та «копійка» перебуватимуть в обігу одночасно. Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші, зазначили у НБУ.

Відповідно не виникатиме витрат, пов’язаних з одномоментним вилученням та утилізацією монет номіналом 50 копійок та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їхню заміну.

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