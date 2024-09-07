У Києві невідомі спробували проникнути на військовий об'єкт – міський ТЦК та СП

У ТЦК зазначили, що, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, військовослужбовці зупинили невідомих осіб.

У столиці на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міністерства оборони України, що знаходиться під охороною. Про це повідомили у міському ТЦК та СП.

Як зазначається, інцидент трапився вранці у п’ятницю, 6 вересня. За даним фактом призначено службове розслідування.

Крім того, повідомили у ТЦК та СП, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

«Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною», - йдеться у повідомленні.

Громадянам нагадують, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів Збройних Сил України може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України.

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