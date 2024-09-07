Ошукала людей на 78 тисяч гривень — на Черкащині викрили шахрайку

Підозрювана ошукала 4 осіб.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жительці м. Сміла за фактом шахрайства.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 23-річна жінка телефонувала до потерпілих та представлялася працівником банківської установи або благодійної організації, після чого переконувала довірливих громадян виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через платіжні термінали на банківську картку, якою користувалась зловмисниця.

«Підозрюваній вдалось ошукати 4 особи на загальну суму 78 тис. грн», - повідомили у прокуратурі.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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