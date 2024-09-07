В Україні виготовлятимуть нові модульні кухні для військовослужбовців – фото

Зазвичай для приготування їжі в польових умовах у підрозділах ЗСУ використовують переважно старі радянські польові кухні і працюють вони на дровах або дизельному паливі.

Джерело фото: mil.gov.ua

У Міністерстві оборони повідомили про те, що кодифікували та допустили до постачання польову модульну кухню МК-500. Вона призначену для приготування їжі у польових умовах для військовослужбовців чисельністю до 500 осіб.

Нову модульну кухню для потреб ЗСУ виготовили на одному з вітчизняних підприємств сектору ОПК. За основу для виробу українські інженери взяли форм-фактор 20-футового морського контейнеру.

Термін розгортання польової кухні з усіма робочими місцями та устаткуванням — 2 години. Працювати в такому модулі може одночасно 6 кухарів.

Для автономності роботи вона має все необхідне обладнання для приготування та комфортної роботи особового складу: насосну станцію, дренажний насос для відкачування відходів, кондиціонери, каналізаційний жировловлювач, витяжні системи для кухонного обладнання, пароконвектомати, електричні плити, холодильники тощо. А також дизель-генератор.

Як зазначають у Міноборони, у військах вже є понад 20 таких кухонь.

Джерело фото: mil.gov.ua

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