Синоптики в США смоделировали последствия мощного урагана Милтон, видео

Синоптики смоделировали худший сценарий.

Американский штат Флорида накроет ураган «Милтон», который может быть самым разрушительным в США за всю историю наблюдений. Именно поэтому в регионе эвакуируют людей, а еще закрывают аэропорты на взлет и посадку, пишет CNN.

Отмечается, что ураган сунет на западное побережье Флориды из Мексиканского залива. Ему уже присвоен пятый высший уровень мощности. Порывы ветра внутри «Милтон» составляют 180 миль в час (почти 290 км/ч).

Также синоптики в США смоделировали возможные последствия урагана. На кадрах виден худший сценарий.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится Рамштайн, из-за урагана в США.

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