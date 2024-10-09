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Синоптики в США змоделювали наслідки потужного урагану Мілтон, відео

10:58, 9 жовтня 2024
Синоптики змоделювали найгірший сценарій.
Синоптики в США змоделювали наслідки потужного урагану Мілтон, відео
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Американський штат Флорида накриє ураган «Мілтон», який може бути найруйнівнішим у США за всю історію спостережень. Саме тому в регіоні евакуювали людей, а ще закривають аеропорти на зліт та посадку, пише CNN.

Наголошується, що ураган суне на західне узбережжя Флориди з Мексиканської затоки. Йому вже присвоєно п'ятий вищий рівень потужності. Пориви вітру всередині Мілтон становлять 180 миль на годину (майже 290 км/год).

Також синоптики у США змоделювали можливі наслідки урагану. На кадрах видно найгірший сценарій.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться «Рамштайн», через ураган у США.

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США

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