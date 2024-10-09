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Торнадо и шторм несет ураган «Милтон» во Флориду – первые видео

20:34, 9 октября 2024
Ураган «Милтон» сопровождается ливнями и торнадо, растет угроза шторма и разрушений.
Торнадо и шторм несет ураган «Милтон» во Флориду – первые видео
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Ураган «Милтон» стремительно приближается к побережью Флориды, уже вызывая сильные ливни и порывы ветра в районах Тампа-Бей и Сарасота. Со среды днем на побережье начали влиять тропические штормовые ветры, сопровождающиеся риском торнадо. Один торнадо уже зафиксировали утром. Об этом сообщает Fox59 и АР.

К вечеру центр шторма подойдет на расстояние менее чем 100 миль от побережья, ожидая еще более сильные порывы ветра и массовые отключения электроэнергии. Ливни и штормовые ветры продлятся до ночи, когда прибрежные округа, такие как Пинеллас, Ламантин и Сарасота, начнут чувствовать ударную силу урагана.

Согласно прогнозам Национального центра наблюдения за ураганами, «Милтон» может выйти на сушу в ночь со среды на четверг, ослабнув до урагана категории 3. Однако даже в этой категории он принесет «разрушительные ветры».

Особенно опасным является штормовой нагон, который может поднять воду до 10-15 футов к югу от глаза урагана. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предостерег жителей, особенно тех, кто остался на барьерных островах, что штормовой нагон может быть смертельно опасным.

Флоридские общины еще оправляются от урагана «Хелен», а теперь угроза со стороны «Милтона» может ухудшить ситуацию, превратив обломки от предыдущего урагана в опасные снаряды во время новой стихии.

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