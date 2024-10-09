Энергоатом на 11 дней раньше завершил плановую ремонтную кампанию

В Украине уже все энергоблоки «Энергоатома» в рабочем состоянии перед отопительным сезоном.

Источник фото: epravda.com.ua

Государственная компания «Энергоатом» досрочно завершила плановую ремонтную кампанию, и все девять энергоблоков находятся в рабочем состоянии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Это беспрецедентный успех и результат. Все доступные атомные блоки готовы нести нагрузку зимой. Спасибо коллективу Энергоатома за эффективную работу. Атомная генерация является основой нашей энергосистем и благодаря профессионализму атомщиков, мы входим в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности», - подчеркнул Галущенко.

По словам министра, на 11 дней раньше запланированного срока был завершен планово-предупредительный ремонт еще одного энергоблока одной из атомных электростанций, что позволяет Украине полностью подготовиться к зимнему периоду.

Нынешняя ремонтная кампания имеет стратегическое значение для энергосистемы. В Министерстве энергетики отметили, что ремонты летом проводились раньше запланированных сроков, что дополнительно способствовало стабильности электроснабжения в самые сложные периоды для энергосистемы.

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