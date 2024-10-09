Енергоатом на 11 днів раніше завершив планову ремонтну кампанію

В Україні вже всі енергоблоки «Енергоатому» у робочому стані перед опалювальним сезоном.

Джерело фото: epravda.com.ua

Державна компанія «Енергоатом» достроково завершила планову ремонтну кампанію, і всі дев'ять енергоблоків перебувають у робочому стані. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Це безпрецедентний успіх і результат. Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистем і завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності», – підкреслив Галущенко.

За словами міністра, на 11 днів раніше запланованого терміну було завершено планово-попереджувальний ремонт ще одного енергоблока однієї з атомних електростанцій, що дозволяє Україні повністю підготуватися до зимового періоду.

Цьогорічна ремонтна кампанія має стратегічне значення для енергосистеми. У Міністерстві енергетики зазначили, що ремонти влітку проводилися раніше запланованих термінів, що додатково сприяло стабільності електропостачання в найскладніші періоди для енергосистеми.

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