Рада ЄС погодила надання Україні кредиту на 35 млрд євро

Як тільки Європарламент ухвалить текст у першому читанні, Рада ЄС затвердить рішення і воно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Рада ЄС досягла згоди у наданні Україні пакету макрофінансової допомоги до 35 млрд євро, що стане частиною кредиту від G7. Кошти планується отримати з прибутків від заморожених активів росії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС увечері 9 жовтня, зазначивши, що угода також включає механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні обслуговувати позики в обсязі до 45 млрд євро від Євросоюзу та G7, пише «Європейська правда».

Кредит на 50 млрд доларів (близько 45 млрд євро) від G7 буде погашений за рахунок прибутків від інвестування заморожених суверенних активів рф, про що домовилися лідери у червні.

Згідно з планом, кошти стануть доступними для України з 2024 року, а термін погашення кредиту складатиме до 45 років.

Нова макрофінансова допомога підлягає тим самим політичним умовам, що й існуючий механізм фінансової підтримки від ЄС, відомий як Ukraine Facility, і базується на спеціальному плані реформ.

«Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ (Ukraine Plan) та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики», – йдеться у комюніке.

Країни-члени погодили, що у разі безумовного ухвалення пропозиції Єврокомісії Європарламентом, Рада також затвердить текст без поправок.

«Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати марофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок», – додається в заяві.

Рішення Ради ЄС буде остаточно затверджено за письмовою процедурою після ухвалення тексту Європарламентом у першому читанні, а вступить в силу наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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