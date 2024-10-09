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Совет ЕС согласовал предоставление Украине кредита на 35 млрд евро

20:47, 9 октября 2024
Как только Европарламент примет текст в первом чтении, Совет ЕС утвердит решение и оно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Совет ЕС согласовал предоставление Украине кредита на 35 млрд евро
Источник: открытые источники
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Совет ЕС достиг согласия в предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи до 35 млрд евро, который станет частью кредита от G7. Средства планируется получить из доходов от замороженных активов россии.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС вечером 9 октября, отметив, что соглашение также включает механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине обслуживать займы в объеме до 45 млрд евро от Евросоюза и G7, пишет «Европейская правда».

Кредит на 50 млрд долларов (около 45 млрд евро) от G7 будет погашен за счет доходов от инвестирования замороженных суверенных активов рф, о чем договорились лидеры в июне.

Согласно плану, средства станут доступными для Украины с 2024 года, а срок погашения кредита составит до 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь подлежит тем же политическим условиям, что и существующий механизм финансовой поддержки от ЕС, известный как Ukraine Facility, и базируется на специальном плане реформ.

«Системы управления и контроля, которые предложили в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и других нарушений так же будут применяться к этому займу», - говорится в коммюнике.

Страны-члены согласовали, что в случае безусловного принятия предложения Еврокомиссии Европарламентом, Совет также утвердит текст без поправок.

«Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет так же примет текст без поправок», - добавляется в заявлении.

Решение Совета ЕС будет окончательно утверждено по письменной процедуре после принятия текста Европарламентом в первом чтении, а вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

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ЕС кредит Совет Европы

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