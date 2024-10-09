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Владимир Зеленский и Андрей Пленкович встретились с детьми украинских воинов в Хорватии

21:52, 9 октября 2024
Владимир Зеленский обсудил поддержку украинских детей с Андреем Пленковичем в Хорватии.
Владимир Зеленский и Андрей Пленкович встретились с детьми украинских воинов в Хорватии
Источник фото: Офис Президента
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В Дубровнике Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович встретились с детьми украинских защитников, которые прибыли в Хорватию для оздоровления. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

«Очень приятно быть сегодня здесь. Поблагодарил команду Премьер-министра за то, что поддерживает наших украинских детишек, чьи родители являются героями нашего государства, потому что защищают Украину. И есть, к сожалению, те, которые останутся в наших сердцах, в истории, потому что отдали самое дорогое - жизнь. Мы им очень благодарны. И никто из нас никогда их не забудет», - отметил Зеленский.

В настоящее время на оздоровлении в городе Сплит находятся 90 детей воинов из Киевской области. Программа длилась 10 дней и была организована Посольством Украины в Хорватии. Отдых финансируется фондом Почетного консула Украины в Хорватии Ивицы Пирича. С начала года уже более 800 детей получили возможность пройти такое оздоровление.

«Я очень рад, что Хорватия помогает нашим украинским детям. Очень важна такая помощь. Такой отдых позволяет поддержать наших детей, чтобы они улыбались. Я это вижу», - добавил Президент Украины.

Премьер-министр Пленкович отметил, что визит Зеленского в Хорватию связан с проведением третьего саммита «Украина - Юго-Восточная Европа». «Мы сегодня собрались здесь, чтобы дать поддержку Украине, вашему народу и вашему Президенту в борьбе за вашу территориальную целостность. Мы очень ценим героизм ваших родителей, с которым они уже в течение двух с половиной лет защищают ваше государство», - подчеркнул он.

Зеленский и Пленкович обменялись подарками с детьми, которые в свою очередь вручили лидерам флаги с подписями.

Источник фото: Офис Президента

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