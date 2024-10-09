Володимир Зеленський та Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських воїнів у Хорватії

Володимир Зеленський обговорив підтримку українських дітей з Андреєм Пленковичем у Хорватії.

Джерело фото: Офіс Президента

У Дубровнику Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських захисників, які прибули до Хорватії для оздоровлення. Про це повідомили в Офісі Президента України.

«Дуже приємно бути сьогодні тут. Подякував команді Премʼєр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок, чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І є, на жаль, ті, що залишаться в наших серцях, в історії, бо віддали найдорожче – життя. Ми їм дуже вдячні. І ніхто з нас ніколи їх не забуде», – зазначив Зеленський.

У даний час на оздоровленні в місті Спліт перебувають 90 дітей воїнів з Київщини. Програма тривала 10 днів і була організована Посольством України в Хорватії. Відпочинок фінансується фондом Почесного консула України в Хорватії Івіци Піріча. З початку року вже понад 800 дітей отримали можливість пройти таке оздоровлення.

«Я дуже радий, що Хорватія допомагає нашим українським дітям. Дуже важлива така допомога. Такий відпочинок дає змогу підтримати наших дітей, щоб вони усміхались. Я це бачу», – додав Президент України.

Прем’єр-міністр Пленкович зазначив, що візит Зеленського до Хорватії пов'язаний із проведенням третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа». «Ми сьогодні зібралися тут, щоб дати підтримку Україні, вашому народові та вашому Президентові в боротьбі за вашу територіальну цілісність. Ми дуже цінуємо героїзм ваших батьків, із яким вони вже впродовж двох із половиною років боронять вашу державу», – підкреслив він.

Зеленський та Пленкович обмінялися подарунками з дітьми, які в свою чергу вручили лідерам прапори з підписами.

Джерело фото: Офіс Президента

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