Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Володимир Зеленський та Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських воїнів у Хорватії

21:52, 9 жовтня 2024
Володимир Зеленський обговорив підтримку українських дітей з Андреєм Пленковичем у Хорватії.
Володимир Зеленський та Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських воїнів у Хорватії
Джерело фото: Офіс Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дубровнику Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських захисників, які прибули до Хорватії для оздоровлення. Про це повідомили в Офісі Президента України.

«Дуже приємно бути сьогодні тут. Подякував команді Премʼєр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок, чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І є, на жаль, ті, що залишаться в наших серцях, в історії, бо віддали найдорожче – життя. Ми їм дуже вдячні. І ніхто з нас ніколи їх не забуде», – зазначив Зеленський.

У даний час на оздоровленні в місті Спліт перебувають 90 дітей воїнів з Київщини. Програма тривала 10 днів і була організована Посольством України в Хорватії. Відпочинок фінансується фондом Почесного консула України в Хорватії Івіци Піріча. З початку року вже понад 800 дітей отримали можливість пройти таке оздоровлення.

«Я дуже радий, що Хорватія допомагає нашим українським дітям. Дуже важлива така допомога. Такий відпочинок дає змогу підтримати наших дітей, щоб вони усміхались. Я це бачу», – додав Президент України.

Прем’єр-міністр Пленкович зазначив, що візит Зеленського до Хорватії пов'язаний із проведенням третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа». «Ми сьогодні зібралися тут, щоб дати підтримку Україні, вашому народові та вашому Президентові в боротьбі за вашу територіальну цілісність. Ми дуже цінуємо героїзм ваших батьків, із яким вони вже впродовж двох із половиною років боронять вашу державу», – підкреслив він.

Зеленський та Пленкович обмінялися подарунками з дітьми, які в свою чергу вручили лідерам прапори з підписами.

Джерело фото: Офіс Президента

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти військові Хорватія Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

Володимир Зеленський: «У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності»

«Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року» - Президент України Володимир Зеленський.

У Нацраді сподіваються, що невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні – заява

Державний медіарегулятор висловив сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання

Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада – ЗМІ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області