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В Грузии полиция разогнала палаточный городок оппозиции — видео

09:06, 19 ноября 2024
В Тбилиси полиция снесла палаточный городок.
В Грузии полиция разогнала палаточный городок оппозиции — видео
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В Тбилиси полицейские разогнали палаточный городок вблизи Тбилисского государственного университета, который обустроили несогласные с результатами выборов в стране, а также задержала некоторых людей, пишет «Эхо Кавказа».

Разгон протеста начался примерно в 7 часов утра по местному времени. На месте появились спецназовцы и водометы, однако во время самого разгона полиция не применяла специальных средств.

Как отмечает издание, перед разгоном представитель грузинских силовиков предупредил политических лидеров оппозиции о намерениях разогнать лагерь, где на тот момент находились несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что в Грузии официально объявили о победе партии «Грузинская мечта».

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Грузия

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