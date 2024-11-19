У Грузії поліція розігнала наметове містечко опозиції — відео

У Тбілісі поліція знесла наметове містечко.

Фото: ekhokavkaza.com

У Тбілісі поліцейські розігнали наметове містечко поблизу Тбіліського державного університету, яке облаштували незгодні з результатами виборів у країні, а також затримала деяких людей, пише «Ехо Кавказу».

Розгін протесту почався приблизно о 7 годині ранку за місцевим часом. На місці з’явилися спецпризначенці та водомети, однак під час самого розгону поліція не застосовувала спеціальних засобів.

Як зазначає видання, перед розгоном представник грузинських силовиків попередив політичних лідерів опозиції про наміри розігнати табір, де на ту мить перебували кілька сотень людей.

Раніше ми писали, що у Грузії офіційно оголосили про перемогу партії «Грузинська мрія».

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