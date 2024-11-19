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Судебные расходы в хозяйственном и гражданском судопроизводстве – обзор практики Верховного Суда

10:00, 19 ноября 2024
Обзор содержит анализ судебных решений и правовых позиций Верховного Суда, которые формируют современный подход к применению норм по судебным расходам, их распределению между сторонами и возмещению.
Судебные расходы в хозяйственном и гражданском судопроизводстве – обзор практики Верховного Суда
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по судебным расходам в хозяйственном и гражданском судопроизводстве. Решения были внесены в ЕГРСР за 2018 год – август 2024 года.

Обзор содержит анализ судебных решений и правовых позиций Верховного Суда, которые формируют современный подход к применению норм по судебным расходам, их распределению между сторонами и возмещению, а также основные тенденции, которые прослеживаются в разрешении споров по судебным расходам, в частности:

- определение судебного сбора за подачу искового заявления имущественного характера;

- судебный сбор за подачу апелляционных и кассационных жалоб;

- применение положений статей 3, 5 Закона Украины «О судебном сборе» об освобождении от уплаты судебного сбора за подачу заявлений (жалоб);

- применение положений ст. 8 Закона Украины «О судебном сборе» об отсрочке и рассрочке уплаты судебного сбора, уменьшении размера или освобождении от его уплаты;

- порядок возвращения судебного сбора;

- распределение судебных расходов при оставлении иска без рассмотрения, закрытие производства по делу;

- распределение судебных расходов по результатам рассмотрения дел с участием прокурора;

- особенности распределения затрат на профессиональную помощь.

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Верховный Суд судебная практика

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