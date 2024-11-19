Судові витрати у господарському та цивільному судочинстві — огляд практики Верховного Суду

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо судових витрат у господарському та цивільному судочинстві. Рішення були внесені до ЄДРСР за 2018 рік – серпень 2024 року.
Огляд містить аналіз судових рішень та правових позицій Верховного Суду, які формують сучасний підхід до застосування норм щодо судових витрат, їх розподілу між сторонами та відшкодування, а також основні тенденції, які простежуються у вирішенні спорів щодо судових витрат, зокрема про:
- визначення судового збору за подання позовної заяви майнового характеру;
- судовий збір за подання апеляційних та касаційних скарг;
- застосування положень статей 3, 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору за подання заяв (скарг);
- застосування положень ст. 8 Закону України «Про судовий збір» щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення розміру або звільнення від його сплати;
- порядок повернення судового збору;
- розподіл судових витрат у разі залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі;
- розподіл судових витрат за результатами розгляду справ за участю прокурора;
- особливості розподілу витрат на професійну правничу допомогу.
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