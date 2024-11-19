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Судові витрати у господарському та цивільному судочинстві — огляд практики Верховного Суду

10:00, 19 листопада 2024
Огляд містить аналіз судових рішень та правових позицій Верховного Суду, які формують сучасний підхід до застосування норм щодо судових витрат, їх розподілу між сторонами та відшкодування.
Судові витрати у господарському та цивільному судочинстві — огляд практики Верховного Суду
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо судових витрат у господарському та цивільному судочинстві. Рішення були внесені до ЄДРСР за 2018 рік – серпень 2024 року.

Огляд містить аналіз судових рішень та правових позицій Верховного Суду, які формують сучасний підхід до застосування норм щодо судових витрат, їх розподілу між сторонами та відшкодування, а також основні тенденції, які простежуються у вирішенні спорів щодо судових витрат, зокрема про:

- визначення судового збору за подання позовної заяви майнового характеру;

- судовий збір за подання апеляційних та касаційних скарг;

- застосування положень статей 3, 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору за подання заяв (скарг);

-  застосування положень ст. 8 Закону України «Про судовий збір» щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення розміру або звільнення від його сплати;

-  порядок повернення судового збору;

- розподіл судових витрат у разі залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі;

- розподіл судових витрат за результатами розгляду справ за участю прокурора;

- особливості розподілу витрат на професійну правничу допомогу.

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Верховний Суд судова практика

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