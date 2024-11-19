Судові витрати у господарському та цивільному судочинстві — огляд практики Верховного Суду

Огляд містить аналіз судових рішень та правових позицій Верховного Суду, які формують сучасний підхід до застосування норм щодо судових витрат, їх розподілу між сторонами та відшкодування.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо судових витрат у господарському та цивільному судочинстві. Рішення були внесені до ЄДРСР за 2018 рік – серпень 2024 року.

Огляд містить аналіз судових рішень та правових позицій Верховного Суду, які формують сучасний підхід до застосування норм щодо судових витрат, їх розподілу між сторонами та відшкодування, а також основні тенденції, які простежуються у вирішенні спорів щодо судових витрат, зокрема про:

- визначення судового збору за подання позовної заяви майнового характеру;

- судовий збір за подання апеляційних та касаційних скарг;

- застосування положень статей 3, 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору за подання заяв (скарг);

- застосування положень ст. 8 Закону України «Про судовий збір» щодо відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення розміру або звільнення від його сплати;

- порядок повернення судового збору;

- розподіл судових витрат у разі залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі;

- розподіл судових витрат за результатами розгляду справ за участю прокурора;

- особливості розподілу витрат на професійну правничу допомогу.

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