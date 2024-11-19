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Макрон про зняття заборони на удари ракетами ATACMS вглиб РФ: Правильне рішення

09:42, 19 листопада 2024
Макрон підтримав Байдена у знятті заборони на українські удари вглиб РФ ракетами ATACMS.
Макрон про зняття заборони на удари ракетами ATACMS вглиб РФ: Правильне рішення
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Джо Байден прийняв «правильне рішення», давши дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для завдання ударів вглиб території Росії, пише Politico.

Він додав, що Байден пішов на такий крок у відповідь на те, що Росія обрала шлях подальшої ескалації війни проти України, вирішивши залучити війська КНДР.

«Росія – єдина держава, яка прийняла рішення про ескалацію... саме цей злам призвів до рішення США», – сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявляв, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Додамо, у Байдена ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ракетами ATACMS по РФ.

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США Франція Емманюель Макрон

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