Макрон о снятии запрета на удары ракетами ATACMS вглубь РФ: Правильное решение

Макрон поддержал Байдена в снятии запрета на украинские удары в глубь РФ ракетами ATACMS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Джо Байден принял «правильное решение», дав разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России, пишет Politico.

Он добавил, что Байден пошел на такой шаг в ответ на то, что Россия избрала путь дальнейшей эскалации войны против Украины, решив привлечь войска КНДР.

«Россия – единственное государство, которое приняло решение об эскалации... именно этот слом привел к решению США», – сказал французский президент журналистам в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

Добавим, у Байдена уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ракетами ATACMS по РФ.

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