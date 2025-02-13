В Мюнхене автомобиль въехал в толпу — по меньшей мере 15 пострадавших, фото

В немецком Мюнхене автомобиль въехал в группу людей.

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В Мюнхене на юге Германии автомобиль въехал в толпу людей. Водитель был задержан. Об этом сообщают немецкие СМИ.

На месте работают правоохранители и скорая помощь. По меньшей мере, 15 человек получили ранения.

На данный момент неизвестно, был ли наезд случайным или намеренным.

Полиция Мюнхена сообщила, что проводит операцию на месте инцидента и просит воздержаться от "спекуляций".

Корреспондент BR24 отметила, что автомобиль въехал в участников забастовки профсоюза Verdi.

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