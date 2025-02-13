Зеленский объяснил причину введения санкций против Порошенко и при каких условиях их могут снять

Владимир Зеленский сообщил, что санкции против Петра Порошенко снимут, если выведенные из Украины деньги вернут обратно в страну.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Константина Жеваго. А в СБУ объяснили это решение СНБО о санкциях.

Позже Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций против 5-го Президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом он рассказал во время посещения Хмельницкой АЭС, пишет «Суспільне».

Глава государства подчеркнул, что введенные санкции не будут последними, а их ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды. И это ведь не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодняшний день использовать те или иные деньги, которые были заработаны таким незаконным путем» — сказал Президент.

Еще Зеленский добавил, что располагает данными об отмывании средств через фонды, направленные на поддержку ВСУ. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

Президент также добавил, что попавшие под санкции могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят в ВСУ. Тогда санкции будут сняты, заявил Зеленский.

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