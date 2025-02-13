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Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти Порошенка та за яких умов їх можуть зняти

15:30, 13 лютого 2025
Володимир Зеленський повідомив, що санкції проти Петра Порошенка знімуть, якщо виведені з України гроші повернуть назад в країну.
Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти Порошенка та за яких умов їх можуть зняти
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського та Костянтина Жеваго. А у СБУ пояснили це рішення РНБО про санкції.

Згодом Володимир Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти 5-го Президента України та народного депутата Петра Порошенка. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, пише «Суспільне».

Глава держави наголосив, запроваджені санкції не будуть останніми, а їх запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом» — сказав Президент.

Ще Зеленський додав, що має дані про відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку ЗСУ. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Президент також додав, що ті хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на ЗСУ. Тоді санкції знімуть, заявив Зеленський.

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Петро Порошенко санкції Володимир Зеленський РНБО

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