Мешканці постраждалих від ракетної атаки будинків в Києві можуть отримати грошову допомогу

Мешканці, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень, можуть подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста.

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Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу столиці, можуть подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста. Про це повідомили у КМДА.

Щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно:

1) отримати акт, яким зафіксовані пошкодження житла;

2) після цього звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики з наступним переліком документів:

копії паспорта та індивідуального податкового номера;

реквізити IBAN рахунку;

копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС чи обслуговуючою компанією;

копія правовстановлювальних документів на нерухоме майно.

Вказується, що мешканеці, чиє житло постраждало, обов’язково мають подати відповідне повідомлення про пошкодження через застосунок «Дія».

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