Мешканці постраждалих від ракетної атаки будинків в Києві можуть отримати грошову допомогу

Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу столиці, можуть подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста. Про це повідомили у КМДА.
Щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно:
1) отримати акт, яким зафіксовані пошкодження житла;
2) після цього звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики з наступним переліком документів:
Вказується, що мешканеці, чиє житло постраждало, обов’язково мають подати відповідне повідомлення про пошкодження через застосунок «Дія».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.