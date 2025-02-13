МОЗ інформуватиме українців, хто підтримав декларацію про зниження цін на ліки, — Віктор Ляшко

Буде визначено перелік зі 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на ліки. Уряд, виробники та аптечні мережі мають визначити перелік з 100 препаратів, на які знизять ціни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ наполягатиме на підписанні всіма учасниками фармринку декларації про зниження цін та інформуватиме українців про те, хто її підтримав.

«Перша декларація на зниження цін на 30% з 1 березня підписана українськими виробниками, саме тими, чиї препарати формують перелік ТОП-100 по продажах. Вона в мене на столі лежить, тут проблем немає. Другу декларацію підписують виробники, препарати яких не потрапляють в ТОП-100 по продажах, дистриб'ютори і аптечні мережі. Там вже також понад 25-30 підписантів і підписання продовжується. По факту підписання ми інформуватимемо українців про те, хто долучився і як знижує ціни», — зазначив Ляшко в ефірі телемарафону, цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, він також отримав лист від Об'єднання роботодавців фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, в яку входять низка фармвиробників, в якому члени об’єднання декларують наміри знижувати відпускні ціни.

Ляшко відзначив, що таким чином зусилля всіх учасників ланцюга постачань дозволить знизити роздрібну ціну на 20%.

Він нагадав, що найближчим часом буде запроваджена націнка на лікарські засоби на весь перелік лікарських засобів, а не тільки на ліки, які входять до Нацпереліку.

Також до того моменту запровадження роздрібного ціноутворення на базі на референтних цін будуть заборонені маркетингові платежі аптекам.

Міністр повідомив, що роздрібні будуть реферуватися з цінами на аналогічні лікарські засоби в дев’яти країнах Східної Європи.

«Виробник повинен задекларувати свою ціну, але вона не повинна перевищувати референтну. В разі, якщо вона перевищуватиме референтну, ми цей лікарський засіб не дозволятимемо реалізовувати в наших аптеках», - сказав Ляшко.

Очільник МОЗ зазначив, що декларування цін також стосуватиметься імпортерів.

«Наша умова така: якщо ти прийшов на ринок України, задекларував ціну, то ти не маєш права впродовж року її підвищувати. Знижувати можна хоч щодня. Умови, коли можна буде підвищувати ціни, ми прив'яжемо до коливання курсів валют», - сказав він.

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