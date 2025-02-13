У Житомирі з місцевої енергетичної компанії стягнули майже 400 тисяч гривень

Мова йде про закупівлю електроенергії житомирською дитячою лікарнею у місцевої енергетичної компанії на загальну суму понад 1,5 млн грн.

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У Житомирі через суд стягнули майже 400 тисяч гривень із приватного товариства, яке постачало електроенергію житомирській дитячій лікарні. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про закупівлю у 2021 році електроенергії житомирською дитячою лікарнею у місцевої енергетичної компанії на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Прокурори встановили, що між постачальником та замовником до основного договору безпідставно укладено 13 додаткових угод, якими збільшено вартість товару та зменшено його обсяг. Такі дії суперечать Закону України «Про публічні закупівлі».

Унаслідок неправомірного збільшення ціни на електроенергію постачальнику зайво перераховано з бюджету майже 400 тис грн.

Це стало підставою звернення прокуратури до суду, який визнав позов обґрунтованим.

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