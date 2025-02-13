В Житомире с местной энергетической компании взыскали почти 400 тысяч гривен

Речь идет о закупке электроэнергии по житомирской детской больнице у местной энергетической компании на общую сумму более 1,5 млн грн.

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В Житомире через суд взыскали почти 400 тысяч гривен из частного общества, которое снабжало электроэнергию житомирской детской больницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о закупке в 2021 году электроэнергии по житомирской детской больнице у местной энергетической компании на общую сумму более 1,5 млн грн.

Прокуроры установили, что между поставщиком и заказчиком в основной договор безосновательно заключено 13 дополнительных соглашений, которыми увеличена стоимость товара и уменьшен его объем. Такие действия противоречат Закону Украины «О публичных закупках».

В результате неправомерного увеличения цены на электроэнергию поставщику излишне перечислено из бюджета почти 400 тыс. грн.

Это стало основанием обращения прокуратуры в суд, признавший иск обоснованным.

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