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Минздрав будет информировать украинцев, кто поддержал декларацию о снижении цен на лекарства, — Виктор Ляшко

15:48, 13 февраля 2025
Будет определен перечень из 100 препаратов, на которые с 1 марта снизят цены на 30%.
Минздрав будет информировать украинцев, кто поддержал декларацию о снижении цен на лекарства, — Виктор Ляшко
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по снижению на 30% с 1 марта цен на лекарства. Правительство, производители и аптечные сети должны определить список из 100 препаратов, на которые снизят цены.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет настаивать на подписании всеми участниками фармрынка декларации о снижении цен и информировать украинцев о том, кто ее поддержал.

«Первая декларация по снижению цен на 30% с 1 марта подписана украинскими производителями, именно теми, чьи препараты формируют перечень ТОП-100 по продажам. Она у меня на столе лежит, здесь проблем нет. Вторую декларацию подписывают производители, препараты которых не попадают в ТОП-100 по продажам, дистрибьюторам и аптечным сетям. Там уже более 25-30 подписантов и подписание продолжается. По факту подписания мы будем информировать украинцев о приобщении и как снижает цены», — отметил Ляшко в эфире телемарафона, цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, он также получил письмо от Объединения работодателей фармацевтической и микробиологической промышленности, в которое входят ряд фармпроизводителей, в котором члены объединения декларируют намерения снижать отпускные цены.

Ляшко отметил, что таким образом усилие всех участников цепи поставок позволит снизить розничную цену на 20%.

Он напомнил, что в ближайшее время будет введена наценка на лекарственные средства на весь перечень лекарственных средств, а не только на лекарства, входящие в Нацперечень.

Также к тому моменту введения розничного ценообразования на базе референтных цен будут запрещены маркетинговые платежи аптекам.

Министр сообщил, что розничные будут реферироваться по ценам на аналогичные лекарственные средства в девяти странах Восточной Европы.

«Производитель должен задекларировать свою цену, но она не должна превышать референтную. В случае, если она будет превышать референтную, мы это лекарственное средство не позволим реализовывать в наших аптеках», - сказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что декларирование цен будет также касаться импортеров.

«Наше условие такое: если ты пришел на рынок Украины, задекларировал цену, то ты не имеешь права в течение года ее повышать. Снижать можно хоть каждый день. Условия, когда можно будет повышать цены, мы привяжем к колебаниям курсов валют», - сказал он.

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Минздрав Виктор Ляшко аптека

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