Жители пострадавших от ракетной атаки домов в Киеве могут получить денежную помощь

Жители, чье недвижимое имущество получило повреждения, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города.

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Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество получило повреждения в результате вражеского обстрела столицы, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Об этом сообщили в КГГА.

Чтобы получить материальную помощь, необходимо:

1) получить акт, которым зафиксированы повреждения жилья;

2) после этого обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующим перечнем документов:

копии паспорта и индивидуального налогового номера;

реквизиты IBAN счета;

копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;

копия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

Указывается, что жители, чье жилье пострадало, обязательно должны подать соответствующее уведомление о повреждениях через приложение «Дія».

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