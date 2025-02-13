Жители пострадавших от ракетной атаки домов в Киеве могут получить денежную помощь

Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество получило повреждения в результате вражеского обстрела столицы, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Об этом сообщили в КГГА.
Чтобы получить материальную помощь, необходимо:
1) получить акт, которым зафиксированы повреждения жилья;
2) после этого обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующим перечнем документов:
Указывается, что жители, чье жилье пострадало, обязательно должны подать соответствующее уведомление о повреждениях через приложение «Дія».
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