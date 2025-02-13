В Житомире задержали 16-летнюю девушку, которая планировала подорвать наряд полиции

Девушка готовила теракт против украинских правоохранителей.

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Служба безопасности Украины сообщила, что задержала 16-летнюю российскую агентку, изготовившую взрывчатку, чтобы подорвать наряд полиции в Житомире 19 января этого года по заказу спецслужб РФ.

В украинской спецслужбе напомнили, что тогда СБУ задержала двух российских агентов на попытке подрыва наряда полиции, который должен прибыть по вызову на 102.

«Сейчас задержана фигурантка, которая по заказу РФ изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ), которыми враг пытался взорвать житомирских полицейских.

Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую в Телеграмм-канале завербовал российский спецслужбист», - говорится в сообщении.

По его инструкции, девушка самостоятельно изготовила взрывчатки, к одной из которых подключила мобильный телефон для дистанционной активации.

Потом спрятала их в тайнике, а геолокацию сбросила российскому куратору.

Впоследствии по этим координатам двое террористов забрали СВУ и пытались взорвать украинских правоохранителей.

«После предупреждения теракта фигурантка «залегла ко дну», скрываясь по адресам своих родственников. Контрразведка СБУ установила ее местонахождение и задержала в Бердичевском районе», - заявили в СБУ.

Установлено, что когда фигурантка скрывалась от правосудия, она получила дополнительные заказы из России на изготовление новых СВУ.

Во время обысков по местам нахождения задержанной изъяты компоненты для взрывчаток, «сменные» сим-карты для конспирации и мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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