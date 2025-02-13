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Верховный Суд объяснил, допускается ли обеспечение иска путем запрета банку осуществлять выплаты

13:05, 13 февраля 2025
Не допускается обеспечение иска путем запрета банка (гаранту) осуществлять любые выплаты по банковским гарантиям по любым требованиям бенефициара до вступления судебного решения в законную силу – Верховный Суд.
Верховный Суд объяснил, допускается ли обеспечение иска путем запрета банку осуществлять выплаты
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Меры обеспечения иска путем запрета банка осуществлять любые выплаты по банковским гарантиям по любым требованиям бенефициара не соответствуют процессуальным нормам, регулирующим эти правоотношения, в частности требованиям разумности, обоснованности, адекватности, сбалансированности интересов сторон, а также других участников судебного процесса, наличия связи между конкретной мерой обеспечения иска и предметом исковых требований, и есть вмешательством в хозяйственную деятельность банка в смысле ст. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі ОП КГС. Постанова від 7 лютого 2025 року у справі № 910/7497/24.

Позов заявлено про визнання укладеною додаткової угоди до індивідуального договору до рамкового договору купівлі-продажу природного газу. Також позивач подав заяву про забезпечення позову.

Предметом судового розгляду в цій справі було питання щодо наявності / відсутності підстав для забезпечення позову шляхом заборони банку (гаранту, третій особі) здійснювати будь-які виплати за двома банківськими гарантіями за будь-якими вимогами вимогами АТ (бенефіціара, відповідача) до набрання законної сили судовим рішенням у справі.

Суди попередніх інстанцій заяву про забезпечення позову задовольнили.

ОП КГС ВС скасувала ухвалу й постанову судів попередніх інстанцій та ухвалила нове рішення – про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову з огляду на таке.

Втручання у виконання гарантії суперечить самій природі гарантійного зобов’язання як незалежного правочину, закріпленого у ст. 562 ЦК України. Забезпечувальна функція банківської гарантії виявляється у відносинах між бенефіціаром та принципалом, а не між бенефіціаром і гарантом. Втручатися у відносини між бенефіціаром та принципалом, зокрема вирішувати, чи виконав принципал грошове зобов’язання за договором між бенефіціаром та принципалом, а відтак і про те, чи припинене основне зобов’язання виконанням, гарант не вправі.

Виконання банком свого обов'язку перед АТ за гарантією жодним чином не впливає на права та обов'язки позивача, оскільки останній не є стороною одностороннього правочину (гарантії), поданий ним позов спрямований на захист його прав, передбачених саме індивідуальним договором до рамкового договору купівлі-продажу природного газу. Отже, заборона банку здійснювати виплати за гарантією не має правового зв’язку з предметом позовних вимог позивача, що суперечить вимогам ст. 136 ГПК України.

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