У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції

Дівчина готувала теракт проти українських правоохоронців.

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Служба безпеки України повідомила, що затримала 16-річну російську агентку, яка виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі 19 січня цього року на замовлення спецслужб РФ.

В українській спецслужбі нагадали, що тоді СБУ затримала двох російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102.

«Наразі затримано фігурантку, яка на замовлення рф виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських.

Зловмисницею виявилась 16-річна місцева жителька, яку в Телеграм-каналі завербував російський спецслужбіст», - сказано у повідомленні.

За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації.

Потім заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців.

«Після попередження теракту фігурантка «залягла на дно», переховуючись за адресами своїх родичів. Контррозвідка СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі», - заявили у СБУ.

Встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з рф на виготовлення нових СВП.

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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