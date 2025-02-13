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ГБР через суд хочет ограничить Порошенко срок ознакомления с «угольным делом»

15:14, 13 февраля 2025
Госбюро расследований просит сократить время Порошенко на ознакомление с делом о госизмене и о содействии деятельности террористических организаций.
ГБР через суд хочет ограничить Порошенко срок ознакомления с «угольным делом»
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Государственное бюро расследований просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, на сегодня народному депутату Украины, Петру Порошенко, подозреваемому в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает ГБР. 

Указывается, что следователи подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

ГБР сообщает, что завершило расследование уголовного производства по организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "лнр" и "днр" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако, как отмечается, подозреваемые, в частности, действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Константина Жеваго.

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Петр Порошенко ГБР

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