ДБР через суд хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з «вугільною справою»

Держбюро розслідувань просить скоротити Порошенку час на ознайомлення зі справою про держзраду та про сприяння діяльності терористичних організацій.

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Державне бюро розслідувань просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату України, Петру Порошенку, якого підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, что слідчі подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР повідомляє, що завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "лнр" та "днр" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема, як повідомляється, чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського та Костянтина Жеваго.

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