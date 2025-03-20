Украинские дроны атаковали российский аэродром Энгельс, видео

После операции украинских военных возле аэродрома вспыхнул пожар, были слышны взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

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В ночь на 20 марта подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в районе аэродрома зафиксированы пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

«Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения», — говорится в сообщении.

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