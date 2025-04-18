Крис Мартин из Coldplay спел для российского «брата» и намекнул на желание выступить в РФ, видео

Крис Мартин на концерте обратился к российскому фанату, назвав его «братом».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время выступления группы Coldplay в Сеуле фронтмен Крис Мартин назвал "братом" одного из фанатов, оказавшегося россиянином.

После этого Мартин, несмотря на публичную поддержку Украины, сочинил импровизированную песню для поклонника из РФ. В нем он, в частности, предположил, что Coldplay сыграет в России.

Ситуация развернулась в середине концерта, когда Крис Мартин заметил в толпе фаната, привлекшего внимание розовыми волосами. После короткого диалога он спросил парня, откуда тот приехал.

В ответ россиянин показал надпись на телефоне. Мартин улыбнулся и назвал его "братом".

После этого музыкант буквально на ходу сочинил короткую песню.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.