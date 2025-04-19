РФ хочет сменить власть в Молдове, чтобы использовать ее против Украины, — Майя Санду

Майя Санду подчеркнула, что такая ситуация создает серьезные риски как для Молдовы, так и для Украины.

Фото: presedinte.md

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия хочет сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам и использовать против Украины, пишет jurnal.md.

Санду подчеркнула, что Кремль пытается на парламентских выборах в стране заменить власть на тех, кого сможет контролировать.

Также она отметила, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украины, ведь в случае смены руководства Молдова может стать плацдармом для России.

«У нас есть 1200-километровая граница. Представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественным государством превратится в границу с государством, контролируемым Москвой. Конечно, это несет риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну», — отметила Санду.

По ее словам, такая ситуация создает серьезные риски как для Молдовы, так и для Украины. Санду акцентировала внимание на важности того, чтобы Молдова оставалась на стороне свободы и безопасности, не позволяя Кремлю втянуть страну в конфликт.

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