Во Львовской области разоблачили таможенников, которые зарабатывали на ввозе иномарок в Украину

Дельцы наладили схему получения «откатов» за несоздание искусственных препятствий при импорте автомобилей на таможенную территорию Украины.

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Правоохранители разоблачили должностных лиц таможенного поста «Рава-Русская» Львовской таможни в коррупционной схеме.

Как сообщило Управление СБУ Украины во Львовской области, к преступной махинации причастна группа лиц, в которую входили государственные инспекторы отдела таможенного оформления.

Дельцы наладили схему получения «откатов» за несоздание искусственных препятствий при ввозе автомобилей на таможенную территорию Украины.

По схеме чиновников, каждый ввезенный автомобиль облагался «данью», которая оседала в карманах инспекторов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов преступной деятельности фигурантов и задержали одного из них «на горячем» при получении взятки за пропуск автомобилей.

На данный момент двум фигурантам дела уже сообщено о подозрении.

Проводится расследование с целью привлечения к ответственности всех участников махинации.

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