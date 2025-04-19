Украина представила реформы в социальной сфере на встрече министров стран ЕС в Польше

На встрече министров стран Европейского Союза в Польше украинские чиновники представили реформы в социальной сфере.

Фото: msp.gov.ua

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Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович и заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ирина Постоловская приняли участие во встречах министров по вопросам занятости и социальной политики, а также по вопросам равенства ЕС (EPSCO), которые состоялись в Польше, передает Правительственный портал.

Во время выступления министр социальной политики сосредоточила внимание на том, как полномасштабная война создает новые вызовы для социальной политики Украины, в частности миграционные. Эти процессы существенно влияют на рынок труда — меняется структура занятости, растет потребность в переподготовке, адаптации социальных услуг и создании новых рабочих мест в громадах.

«Почти 5 миллионов украинцев за эти три года выехали за границу в поисках безопасности. Еще 4,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Искренне благодарна каждой стране, которая приютила наших людей. Сейчас мы сосредотачиваемся на создании условий для их возвращения домой. И здесь особенно важно сотрудничество с международными партнерами — в частности, по вопросам реинтеграционных решений, которые помогут людям наладить жизнь после возвращения», — отметила Оксана Жолнович.

Министр акцентировала внимание на тех инструментах поддержки, которые уже действуют в Украине. Среди них — субсидия на аренду жилья для ВПЛ, финансовая поддержка на проживание, проект «Приют», который предоставляет компенсацию за временное размещение ВПЛ в жилых помещениях граждан. Также существует поддержка для работодателей, трудоустраивающих внутренне перемещенных лиц. Отдельное важное направление — это формирование сообществ поддержки в Центрах жизнестойкости, а также расширение программы «Муниципальная няня», которая стала доступной и для детей до 3 лет из семей ВПЛ, что, в свою очередь, создает дополнительные возможности для трудоустройства родителей.

Украина трансформирует социальную политику, переходя от модели экстренной денежной помощи к человекоориентированному подходу, ориентированному на потребности, устойчивость и экономическую независимость граждан. В этом контексте реализуются следующие ключевые направления:

Реформа и повышение эффективности системы социальной поддержки с учетом потребностей разных категорий населения.

Реформа пенсионной системы и системы социального страхования для обеспечения финансовой стабильности пожилых людей и уязвимых групп.

Защита прав детей и развитие семейных форм воспитания.

Цифровизация социальных сервисов и упрощение процедур выплат, что повышает прозрачность и удобство для получателей помощи.

Расширение доступа к социальным услугам.

Расширение возможностей для вовлечения людей с инвалидностью на рынок труда.

Поддержка активного долголетия, в частности, через развитие социальных программ для пожилых людей.

Содействие гендерному равенству и предотвращение гендерно обусловленного насилия, домашнего насилия и торговли людьми.

Помимо интенсивных пленарных заседаний, программа мероприятия включала ряд двусторонних переговоров, неформальных встреч и экспертных дискуссий, которые способствовали более глубокому обмену опытом и идеями среди участников.

Среди основных тем встреч – функционирование и реформирование пенсионных систем стран, поддержка семьи с детьми. Также стороны обсуждали программы, укрепляющие сплоченность общин как внутри страны, так и за рубежом. Говорили и о важности поддержки уязвимых категорий населения.

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