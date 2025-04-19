Украинцам дали советы, как отпраздновать Пасху без вреда для здоровья

Украинцам рекомендуют есть меньше, но чаще, а также пить воду и напитки без добавленного сахара.

Фото: moz.gov.ua

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Центр общественного здоровья Украины дал несколько советов гражданам, как отпраздновать Пасху без вреда для организма.

Пасха — один из самых больших семейных праздников в Украине. После Великого поста готовится щедрое застолье с мясом, колбасками, яйцами и куличами. Но ЦОЗ напоминает: пироги — не враги, но меру знать нужно.

Выходите из поста постепенно

Если вы постились — организм не готов сразу к жирной, жареной или очень соленой пище. Возвращайтесь к обычному питанию постепенно: легкие блюда, небольшие порции, запеченное мясо вместо жареного, запеченные или свежие овощи, рыба, творог. И не более одного-двух блюд за раз.

Будьте осторожны с традиционными пасхальными продуктами

Колбасы и мясные изделия часто содержат много соли, жира и различных добавок. Выбирайте те, в которых не менее 70% мяса, без усилителей вкуса и красителей.

Куличи — источник простых углеводов. Ешьте их в меру: кусочка размером с ладонь вполне достаточно за раз. Если печете сами — добавьте меньше сахара, используйте цельнозерновую муку, кисломолочные ингредиенты, полезные специи.

Яйца — отличный источник белка для здорового рациона

Для крашенок используйте натуральные красители: луковая шелуха, свекла, куркума, капуста.

Добавьте в меню овощные блюда, продукты с клетчаткой (цельнозерновой хлеб, каши), нежирную рыбу или птицу (кроме мяса водоплавающих птиц).

Ешьте меньше, но чаще

Праздник — не соревнование «кто съест больше». Если на столе много вкусных блюд и хочется попробовать все — ешьте 4–5 раз в день небольшими порциями. Большие порции могут привести к чувству тяжести в животе, изжоге или даже расстройствам пищеварения.

Пейте воду и напитки без добавленного сахара

1,5–2 литра воды в день помогут организму справиться с сытным меню. Избегайте добавленного сахара — компоты, узвары, соки без сахара — лучший выбор. От алкоголя лучше вообще отказаться. Утверждение о пользе малых доз алкоголя — это миф.

Движение — лучший друг после праздничного стола

Прогулка на свежем воздухе после праздничного обеда — отличный способ облегчить пищеварение и подарить себе хорошее настроение. Если позволяют погода и ситуация с безопасностью — отправляйтесь на прогулку всей семьей!

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