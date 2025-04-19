Українцям дали поради, як відсвяткувати Великдень без шкоди для здоров’я

Українцям радять їсти менше, але частіше, а також пити воду та напої без доданого цукру.

Фото: moz.gov.ua

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Центр громадського здоров’я України дав кілька порад громадянам, як відсвяткувати Великдень без шкоди для організму.

Великдень – одне з найбільших родинних свят в Україні. Після Великого посту готується щедрий стіл з м’ясом, ковбасками, яйцями та пасками. Але ЦГЗ нагадує: пироги — не вороги, але міру знати треба.

Виходьте з посту поступово

Якщо ви постували — організм не готовий одразу до жирної, смаженої чи дуже солоної їжі. Повертайтеся до звичного харчування поступово: легкі страви, невеликі порції, печене м’ясо замість смаженого, запечені або свіжі овочі, риба, сир. І не більше однієї-двох страв за раз.

Будьте обачні з традиційними великодніми продуктами

Ковбаси й м’ясні вироби часто містять багато солі, жиру й різних добавок. Вибирайте ті, де м’яса не менше 70%, без підсилювачів смаку та барвників.

Паски — джерело простих вуглеводів. Їжте їх у міру: шматка розміром із долоню — цілком достатньо на один раз. Якщо печете самі — додайте менше цукру, використовуйте цільнозернове борошно, кисломолочні інгредієнти, корисні спеції.

Яйця — відмінне джерело білка для здорового раціону

Для крашанок беріть натуральні барвники: цибулиння, буряк, куркума, капуста.

Додайте до меню овочеві страви, продукти з клітковиною (цільнозерновий хліб, каші), нежирну рибу чи птицю (крім м’яса водоплавних птахів).

Їжте менше, але частіше

Свято — не змагання «хто більше з’їсть». Якщо смачних страв багато і все хочеться скуштувати, спробуйте їсти 4–5 разів на день невеликими порціями, оскільки великі порції можуть призвести до відчуття тяжкості в животі, печії чи навіть розладів травлення.

Пийте воду та напої без доданого цукру

1,5–2 літри води на день допоможуть організму впоратись із ситним меню. Уникайте доданого цукру — компоти, узвари, соки без цукру — найкращий вибір. Від алкоголю краще відмовитися взагалі. Твердження про користь маленьких доз алкоголю — це міф.

Рух — найкращий друг після святкового столу

Прогулянка на свіжому повітрі після святкового обіду — чудовий спосіб полегшити травлення і подарувати собі гарний настрій. Якщо погода і безпекова ситуація дозволяють — вирушайте на прогулянку всією родиною!

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