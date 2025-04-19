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На Вінниччині прикордонники виявили «наречену» для переправи за кордон з ухилянтом

11:47, 19 квітня 2025
Жінка зізналась, що знову вийшла заміж за 50 000 грн.
На Вінниччині прикордонники виявили «наречену» для переправи за кордон з ухилянтом
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» виявили ще один випадок фіктивного шлюбу з метою незаконного виїзду за кордон.

На виїзд з України слідували громадяни України - 35-річний чоловік та 43-річна жінка з інвалідністю 2 групи, які заявили про себе як подружжя, зазначивши, що уклали шлюб 5 місяців тому.

«Помітна різниця у віці не стала завадою для «кохання», проте під час перевірки зʼясувалося, що версія про «щасливу сімʼю» має всі ознаки фіктивного шлюбу. Під час розмови обидва виявилися необізнаними в елементарній інформації одне про одного: не змогли згадати, де познайомилися, де проживають, не орієнтувались в особистих фактах родинного характеру», - повідомили прикордонники.

Додатково встановлено, що громадянка раніше вже надавала «послуги нареченої» та виїжджала за кордон із чоловіком мобілізаційного віку, з яким уклала шлюб 7 липня 2023 року, а вже 21 вересня вони перетнули кордон. Громадянин на територію України більше не повернувся. Шлюб було розірвано. Цього разу жінка зізналась, що знову вийшла заміж за 50 000 грн. Мета залишилась та ж сама - забезпечити виїзд за межі держави особі, яка підлягає мобілізації.

Зазначається, що «шлюбний експрес» було зупинено. За даним фактом направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ст. 336 ККУ — ухилення від мобілізації.

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Державна прикордонна служба

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